Молодёжный клуб «Драйв» отремонтировали в Ижевске в микрорайоне Медведево

Работы провели в рамках программы инициативного бюджетирования.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отремонтировали молодёжный клуб «Драйв» в рамках программы инициативного бюджетирования. Клуб, входящий в муниципальную бюджетную организацию допобразования «Мегаполис», расположен в микрорайоне Медведево, здесь занимаются танцами и декоративно-прикладным творчеством около 50 детей. Для них это единственное место досуга в микрорайоне.

«Даже посещаемость стала больше. Мы полностью заменили старую мебель, сантехнику, электрику, напольное покрытие, провели косметический ремонт, установили новые двери, закупили компьютер и проектор. Теперь это современное и уютное помещение», — отметила руководитель клуба Ирина Окрашевская.

Стоимость проекта составила почти 900 тыс. рублей. Основная часть средств — это субсидия республиканского и городского бюджетов, остальное вложили сами жители и спонсоры.

«У меня хоть и не ходят сюда внуки, но я переживаю за всех медведевских детей. Теперь и мы, пенсионеры, ждём занятий в этом новом клубе. Будем заниматься лечебной физкультурой и пением», — рассказала одна из инициаторов проекта Людмила Чернышева.

В 2022 году по программе инициативного бюджетирования жители планируют благоустроить детскую площадку у клуба. В планах установить игровой комплекс, сцену для выступлений, разбить газоны для занятий йогой.

Отметим, что это не единственный запланированный проект по обустройству клубов центра «Мегаполис». В клубе «Высота 18» на улице Степана Разина жители хотят провести косметический ремонт и обустроить лаунж-зону, в клубе «Чердак» на улице Камбарской — отремонтировать актовый зал, а в клубе «Дружных» на улице Ленина — закупить технику и обновить танцевальный зал.

Напомним, что в 2021 году по инициативе жителей в Ижевске реализуются 34 проекта. Программа инициативного бюджетирования — это реальная возможность для населения по привлечению бюджетных средств и решения важных по их мнению местных вопросов.