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Четыре школьника из Удмуртии выиграли по миллиону рублей на конкурсе «Большая перемена»

11:40, 16 ноября, 2021
Юрий Абашев
Четыре школьника из Удмуртии выиграли по миллиону рублей на конкурсе «Большая перемена»
11:40, 16 ноября, 2021
Юрий Абашев
288
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии
288
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Финал проходил в молодёжном центре «Артек».

Ижевск. Удмуртия. С 7 по 13 ноября в молодёжном центре Артек проходил финал всероссийского конкурса «Большая перемена», на котором Удмуртию представили 11 старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Четверо школьников стали победителями конкурса и получили по одному миллиону рублей:

  • Илья Туляков из воткинской школы № 10 имени Ю. А. Гагарина;
  • Екатерина Шутова из Киясовской школы;
  • Софья Самарина из Лингвистической гимназии № 20 Сарапула;
  • Эвелина Валова из лицея № 25 Ижевска.

Екатерина Шутова и Софья Самарина в прошлом году уже участвовали в «Большой перемене». Тогда они выиграли по 200 тыс. рублей.

Полученный выигрыш школьники смогут направить на оплату обучения. В случае поступления на бюджет — на ипотеку или собственный бизнес.

11:40, 16 ноября, 2021
Юрий Абашев
288
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
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