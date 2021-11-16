Четыре школьника из Удмуртии выиграли по миллиону рублей на конкурсе «Большая перемена»

Финал проходил в молодёжном центре «Артек».

Ижевск. Удмуртия. С 7 по 13 ноября в молодёжном центре Артек проходил финал всероссийского конкурса «Большая перемена», на котором Удмуртию представили 11 старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Четверо школьников стали победителями конкурса и получили по одному миллиону рублей:

Илья Туляков из воткинской школы № 10 имени Ю. А. Гагарина;

Екатерина Шутова из Киясовской школы;

Софья Самарина из Лингвистической гимназии № 20 Сарапула;

Эвелина Валова из лицея № 25 Ижевска.

Екатерина Шутова и Софья Самарина в прошлом году уже участвовали в «Большой перемене». Тогда они выиграли по 200 тыс. рублей.

Полученный выигрыш школьники смогут направить на оплату обучения. В случае поступления на бюджет — на ипотеку или собственный бизнес.