В 2022 году в Удмуртии откроют еще два центра цифрового образования

Дети смогут бесплатно обучаться перспективным направлениям ИТ-отрасли.

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии планируют открыть два центра цифрового образования детей «ИТ-Куб». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Они будут находиться в Ижевске и Сарапуле. Создать центры получится в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В проекте центров цифрового образования получилось объединить компании-лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

В «ИТ-Кубе» дети могут получать актуальные и востребованные знаний, навыки и компетенций в сфере информационных технологий. Главное, что образование по перспективным направлениям ИТ-отрасли они получают бесплатно.

Напомним, что в 2021 году центры цифрового образования открылись в Ижевске и Воткинске.