Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

В 2022 году в Удмуртии откроют еще два центра цифрового образования

17:00, 08 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В 2022 году в Удмуртии откроют еще два центра цифрового образования
17:00, 08 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
361
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#дети\n#образование\n#информационные технологии
Фото: twenty20.com
361
0

Дети смогут бесплатно обучаться перспективным направлениям ИТ-отрасли.

Ижевск. Удмуртия. В 2022 году в Удмуртии планируют открыть два центра цифрового образования детей «ИТ-Куб». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Они будут находиться в Ижевске и Сарапуле. Создать центры получится в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В проекте центров цифрового образования получилось объединить компании-лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

В «ИТ-Кубе» дети могут получать актуальные и востребованные знаний, навыки и компетенций в сфере информационных технологий. Главное, что образование по перспективным направлениям ИТ-отрасли они получают бесплатно.

Напомним, что в 2021 году центры цифрового образования открылись в Ижевске и Воткинске.

17:00, 08 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
361
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#дети\n#образование\n#информационные технологии
?>