Центр открытого образования для иностранцев начал работать в пединституте Глазова

До конца 2021 года в нем пройдут обучение более 300 человек.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском государственном педагогическом институте имени Короленко началась реализация проекта «Центр открытого образования на русском языке». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Центр открытого образования на русском языке поможет в обучении иностранцев русскому языку. Для них организуют информационно-просветительские мероприятия о русском языке и культуре. Обучаться смогут школьники, студенты, взрослые, находящиеся в России и за рубежом.

5 октября уже открылась учебная аудитория центра. Курсы, которые разработали преподаватели Глазовского пединститута, будут проводить как в очно-дистанционном, так и в дистанционном формате. Записаться на них открыта на сайте Центра.

На курсах иностранцев научат пользоваться русским языком в конкретных случаях общения в социально-бытовой, социально-культурной и учебной сферах, познакомят с классическими произведениями русской поэзии, и они смогут разбираться в трудных вопросах русской грамматики и лексики. Также иностранных абитуриентов будут подготовить к написанию олимпиады, которая даст дополнительные баллы при поступлении в педагогический.

В конце обучения те иностранные граждане, кто успешно пройдет тестирование элементарного, базового и первого уровней, получат сертификаты государственного образца.

До конца 2021 года в Центре открытого образования на русском языке пройдут обучение более 300 иностранцев.