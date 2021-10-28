Он поможет жителям республики пройти подготовку, переподготовку и повышение квалификации по востребованным профессиям.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открылся Центр опережающей профессиональной подготовки. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Центр рассчитан на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям. Он доступен не только для взрослых, но и для школьников и даже пенсионеров.

Центр опережающей профессиональной подготовки является площадкой, на которой жители республики могут получить современную профессию. Школьники смогут пройти здесь профессиональную ориентацию — с помощью неё они смогут выбрать интересующую специальность, обучиться ей и трудоустроиться. Людям предпенсионного и пенсионного возрастов доступны переобучение и смена профессии.

Открытие состоялось накануне, в среду, 27 октября. В нём приняли участие вице-премьер Удмуртии Анатолий Строков и министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

По словам Анатолия Строкова, задача центров — повышать конкурентоспособность профессионального образования. Образовательное учреждение будет решать проблемы подготовки кадров. Занятия будут проводиться представителями других образовательных организаций республики — на данный момент есть договорённость с Ижевским государственным техническим университетом имени Калашникова, Удмуртским государственным университетом и Удмуртским федеральным исследовательским центром УрО РАН.

Светлана Болотникова, в свою очередь, рассказала, что на создание центра из бюджета Российской Федерации выделили 20 млн рублей. Часть этих средств, плюс 15 млн рублей из регионального бюджета, пошли на оснащение учреждения современным оборудованием.

Как заявила руководитель центра Екатерина Емельянова, в образовательный процесс планируется внедрить цифровые технология: дистанционное обучение, виртуальная и дополненная реальности. В этих целях в учреждении имеется лаборатория с соответствующими тренажёрами. Кроме того, в центре имеются мастерские, коворкинг-зоны и видеостудия.

Набор учащихся начнут в ближайшее время — предполагается, что до конца года здесь примут около 4 тыс. человек. Желающие смогут записаться на сайте центра.