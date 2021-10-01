Министр образования Удмуртии напомнила о коронавирусных правилах в учебных заведениях

Мониторинг ситуации и возможность изменений будет отслеживаться еженедельно.

Ижевск. Удмуртия. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала об организации учебного процесса в республике. Брифинг с представителями региональных СМИ прошёл в пятницу, 1 октября.

«Сегодня состоялось совещание с Минпросвещения России и с представителями Роспотребнадзора. Коллеги ещё раз призвали подходить ко всем решениям очень взвешенно, согласовывая все свои действия с обоими ведомствами», — рассказала журналистам Светлана Болотникова.

Министр подчеркнула, что в данный момент Удмуртия не переходит на дистанционное обучение, но ситуация будет еженедельно рассматриваться на республиканском оперштабе. Изменения будут зависеть от эпидемиологической ситуации и уровня вакцинации от ковида в регионе.

«Сейчас мы рекомендуем всем руководителям образовательных организаций сохранять тот режим эпидготовности, с которым вошли на начало учебного года. Во-первых, обезопасить разведение потоков учащихся. Замеры температуры. Активно должны работать рециркуляторы. Напомню, сейчас ими обеспечены все образовательные учреждения Удмуртии. Должны присутствовать дозаторы с антисептиками для рук. Проводиться дезинфекция помещений и поверхностей несколько раз в день, проветривание. Маски для педагогов, персонала и взрослых гостей. Для детей такого требования нет», — перечислила меры Светлана Болотникова.

Она заметила, что на карантин по коронавирусу в Удмуртии закрыто четыре учреждения (один детсад и три школы). По ОРВИ на карантин закрыто семь учреждений (два детсада и пять школ). 273 класса закрыты на карантин по ковиду, 172 — по ОРВИ. Всё это меньше, чем фиксировалось раньше.

Заболеваемость среди учащихся и педагогов СПО и вузов — менее 1%. Министр напомнила, что класс закрывается на карантин по ОРВИ, если заболеваемость в нём превысила 20%. Если показатель в 30% превышен в школе, то закрывается всё учреждение.

«Что касается ковида, то в первую очередь проводится эпидрасследование. Решение принимается на уровне медработников и сотрудников Роспотребнадзора. Чаще всего класс уходит на карантин, если появляется хотя бы один заболевший коронавирусом. Ситуация, к сожалению, нам уже привычна и отработана. Классы и школы как уходят, так и возвращаются с карантина», — пояснила министр.

Она также отметила, что вакцинация среди педагогов Удмуртии увеличивается. В среднем процент приближается к 60. В авангарде вакцинации среди педагогов — Красногорский район, самым «отстающим» является Малопургинский район.

Также Светлана Михайловна прокомментировала обращение родителей: как поступить, если родители заболели ковидом, ребёнок остаётся здоровым, можно ли его оставить дома, а не отправлять в школу?

«Конечно, родители несут ответственность за то, как будет развиваться ситуация в организованном коллективе. Родителям можно просто позвонить в школу и решить всё в рабочем порядке», — резюмировала министр, подчеркнув, что не исключена возможность продления каникул из-за эпидситуации в республике.