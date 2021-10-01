Два ижевских лицея вошли в рейтинг лучших школ России

Один из них также отличился в сфере «Экономики и управления».

Ижевск. Удмуртия. Лицей № 41 и Экономико-математический лицей № 29 заняли 49 и 79 места в топе-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Рейтинг составило агентство RAEX. Их список основывался на исследовании поступления абитуриентов в лучшие вузы страны в 2021 году.

Всего в топ-100 вошли учебные заведения из 27 регионов страны. Больше всего конкурентоспособных учебных заведений расположено в Москве — 35, Московской области — 11 и в Санкт-Петербурге — 10.

Также Экономико-математический лицей № 29 занял 38 место среди лучших школ, из которых выпускаются люди, которые могут превзойти конкурентов в сфере «Экономика и управление».