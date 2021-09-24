Учеников ряда школ в Игринском районе переведут на дистанционное обучение

Причиной такого решения стал рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Игра. Удмуртия. Учеников с 3 по 8 класс ряда школ в Игринском районе Удмуртии переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщает администрация района в соцсети «ВКонтакте».

На удаленку школьники уйдут с 27 сентября по 10 октября. Это коснется образовательных заведений в Игре №1, 2, 3, 4, а также Кушьинской, Зуринской и Чутырской школ.

Ребята из первых, вторых, а также старших классов продолжат учиться очно.

В администрации отмечают, что это вынужденная мера. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии рекомендует переводить на дистанционное обучение классы, в которых ОРВИ болеют 20% и более.

За последние сутки в Игринском районе выявили 16 новых случаев ковида.