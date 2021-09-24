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Учеников ряда школ в Игринском районе переведут на дистанционное обучение

16:15, 24 сентября, 2021
Анна Торхова
Учеников ряда школ в Игринском районе переведут на дистанционное обучение
16:15, 24 сентября, 2021
Анна Торхова
132
0
#Игра\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#ОРВИ\n#школа\n#дети
Фото: twenty20.com
132
0

Причиной такого решения стал рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Игра. Удмуртия. Учеников с 3 по 8 класс ряда школ в Игринском районе Удмуртии переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщает администрация района в соцсети «ВКонтакте».

На удаленку школьники уйдут с 27 сентября по 10 октября. Это коснется образовательных заведений в Игре №1, 2, 3, 4, а также Кушьинской, Зуринской и Чутырской школ.

Ребята из первых, вторых, а также старших классов продолжат учиться очно.

В администрации отмечают, что это вынужденная мера. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии рекомендует переводить на дистанционное обучение классы, в которых ОРВИ болеют 20% и более.

За последние сутки в Игринском районе выявили 16 новых случаев ковида. 

16:15, 24 сентября, 2021
Анна Торхова
132
0
#Игра\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#ОРВИ\n#школа\n#дети
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