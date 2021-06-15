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Жители Удмуртии могут бесплатно освоить новые востребованные цифровые профессии

10:10, 15 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Жители Удмуртии могут бесплатно освоить новые востребованные цифровые профессии
10:10, 15 июня, 2021
Екатерина Сентемова
403
0
#Удмуртия\n#интернет\n#обучение\n#онлайн\n#профессии
Фото: pixabay.com
403
0

Обучение проходит в онлайн-формате.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут бесплатно получить базовые знания по наиболее востребованным цифровым профессиям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

Бесплатное обучение стало возможным благодаря социальной инициативе «Пронавыки». Для горожан уже доступны 18 онлайн-курсов, разработанных специалистами Microsoft, WorldSkills и АНО ЦРИТ «ИТ-Планета».  

Любой желающий старше 16 лет может зарегистрироваться на платформе и подобрать нужную программу. После прохождения курсов и тестов участники получат специальные сертификаты, подтверждающие квалификацию. Также им проведут бесплатные консультации по созданию резюме и подготовке к собеседованию, посодействуют в поиске работы и дадут возможность трудоустроиться в компаниях - партнерах проекта. 

Для людей с ограниченными возможностями разработчики создали специальный курс. И весь контент и интерфейс сайта учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху, с особенностями моторных функций и участников, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации. 

10:10, 15 июня, 2021
Екатерина Сентемова
403
0
#Удмуртия\n#интернет\n#обучение\n#онлайн\n#профессии