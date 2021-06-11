За ними будущее: в Ижевске наградили одаренных детей

100 грантов главы города вручили победителям всероссийских и международных состязаний и конкурсов.

Ижевск. Удмуртия. 100 грантов главы Ижевска вручили одаренным школьникам и детским коллективам. Торжественная церемония награждения победителей всероссийских и международных состязаний и конкурсов состоялась 11 июня в Администрации города.

Ижевские школьники умеют побеждать и в личных первенствах, и в команде – на торжественном приеме награды получили 80 одаренных ребят и 20 детских коллективов. Это призеры предметных олимпиад, научных конференций, спортивных соревнований и творческих конкурсов всероссийского и международного уровня.

Вручение грантов по итогам учебного года – традиция с 10-летней историей. За это время такие премии получили 662 школьника и более 100 творческих коллективов и спортивных команд, рассказал Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Обращаясь к собравшимся, Глава города подчеркнул, что в этом году на получение грантов было подано более 200 заявок, и выбрать лучших из лучших было нелегко. Конкурсная комиссия работала скрупулезно, и решение по каждой кандидатуре было взвешенным.

«Мы чествуем лучших из лучших, открываем новые дороги для наших маленьких талантов. Я очень благодарен вам, ребята, вашим педагогам и родителям за то, что вы есть и вас много. Желаю вам крепкого здоровья, новых красивых и ярких побед», - напутствовал ребят Глава Ижевска.

На вручение заслуженных грантов в номинации «Естественные гуманитарные и технические дисциплины» собрались победители всероссийских и международных предметных олимпиад, научных конференций и конкурсов современных компетенций. Среди наиболее успешных школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования - юные лингвисты, естествоиспытатели, программисты и конструкторы.

В номинации «Музыкальное творчество» были отмечены воспитанники школ искусств и центров детского творчества – лауреаты престижных конкурсов, например, проекта «Ты лучший!», фестивалей «На крыльях таланта», «Дети детям», «Таланты России». Так, среди победителей - оркестр «Рябинушка» из школы № 54.

Ярким моментом праздника стала виртуальная картинная галерея. На большом экране зрители увидели работы победителей в номинации «Изобразительное искусство». Премии за достижения в этой области получили юные художники, скульпторы и мастера народного и декоративного искусства. На их счету – победы в таких всероссийских и международных конкурсах как «Краса Божьего мира», «Родники России», «Экология души», и многих других.

Ижевск гордится спортивными достижениями своих маленьких жителей, их упорством на соревнованиях. Велосипедный спорт, шашки, настольный теннис, пулевая стрельба, гимнастика, единоборства – далеко не полный список дисциплин, в которых воспитанники спортивных школ и секций Ижевска завоевывают кубки чемпионов России и Европы. В частности, на празднике отметили успехи хоккейной дружины «Умка» спортивной школы «Гвоздика», призеров всероссийских соревнований по чирлидингу – клуба «SunRise» и других команд.

Во время праздника зрители смогли увидеть хореографические композиции, с которыми в этом году юные ижевские танцоры стали призерами и победителями конкурсов и фестивалей самого высокого уровня. Среди победителей в номинации «Хореография» - ансамбли «Атлантида» школы № 32 и «Золушка» Дворца детского и юношеского творчества, коллектив «Фантазия» из лингвистического лицея № 22, ансамбль «Акварель» центра детского творчества Устиновского района и другие талантливые танцоры.

В завершении праздника всем педагогам и тренерам, благодаря заботе которых ижевские ребята раскрывают свои таланты, вручили цветы.