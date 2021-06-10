Две коррекционные школы из Удмуртии получат новое оборудование

Гранты на обновление получили школы в Воткинске и Якшур-Бодьинском районе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца 2021 года две коррекционные школы получат новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Гранты на обновление получили Воткинская школа для учеников с ОВЗ и Старозятцинская школа-интернат. В первой обучаются 180 детей с умственной отсталостью, во второй — 195 детей с теми же нарушениями.

Для образовательных учреждений закупят компьютеры и обновят мастерские, также модернизация затронет медицинские кабинеты дефектологов, логопедов и психологов. Закупят электронные учебные пособия и другое. Сметная документация уже утверждена, в ближайшее время начнутся работы.

До 2024 года в Удмуртии обновят оборудование ещё в 12 коррекционных учреждениях.