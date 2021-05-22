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В Удмуртии проверят все частные детсады после инцидента со сбежавшим ребенком

13:50, 22 мая, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии проверят все частные детсады после инцидента со сбежавшим ребенком
13:50, 22 мая, 2021
Анна Торхова
237
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#проверка\n#дети\n#безопасность
Фото: pixabay.com
237
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Меры безопасности проверят и в досуговых центрах.  

Ижевск. Удмуртия. После инцидента с ребенком, ушедшим с площадки частного детского сада "Домовенок" Ижевска, в Удмуртии проверят все организации такого типа. Об этом сообщает Центр управления регионом Удмуртской Республики.
Напомним, одинокого малыша заметили прохожие. Выяснилось, что мальчик ушел из детского сада, перешел дорогу и залез на горку, с которой не смог спуститься самостоятельно. Неравнодушные жители отвели ребенка в детский сад. 
19 мая в "Домовенок" выехала с проверкой Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Воспитателей, не уследивших за малышом, уволили
В настоящее время проверку безопасности проводят во всех частных детских садах и досуговых центрах. 
13:50, 22 мая, 2021
Анна Торхова
237
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#проверка\n#дети\n#безопасность