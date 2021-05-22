В Удмуртии проверят все частные детсады после инцидента со сбежавшим ребенком

Меры безопасности проверят и в досуговых центрах.

Ижевск. Удмуртия. После инцидента с ребенком, ушедшим с площадки частного детского сада "Домовенок" Ижевска, в Удмуртии проверят все организации такого типа. Об этом сообщает Центр управления регионом Удмуртской Республики.

Напомним, одинокого малыша заметили прохожие. Выяснилось, что мальчик ушел из детского сада, перешел дорогу и залез на горку, с которой не смог спуститься самостоятельно. Неравнодушные жители отвели ребенка в детский сад.

19 мая в "Домовенок" выехала с проверкой Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Воспитателей, не уследивших за малышом, уволили

В настоящее время проверку безопасности проводят во всех частных детских садах и досуговых центрах.