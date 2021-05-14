Возвести новое учебное здание планируется до 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в районе Культбазы построят новую школу. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев, отвечая на вопросы ижевчан в рамках программы «Кофе с мэром».

В своих обращениях к мэру горожане указали на то, что в районе Культбазы работает всего две школы. Причем одна из них – в статусе лицея, за которым закреплена вся территория города. При этом жители не видят возможности возведения нового учебного заведения из-за плотной застройки и опасаются, не затронет ли предполагаемая стройплощадка территорию Козьего парка.

Вопрос о строительстве новой школы в Индустриальном районе около новых жилых массивов назрел давно, отметил Олег Бекмеметьев. Согласно стратегии социально-экономического развития города, строительство такого объекта запланировано на период до 2025 года.

Глава города подчеркнул, что ни о каком сокращении площади Козьего парка речи идти не может. Более того, парк включен в список общественных территорий, по которым проводится рейтинговое голосование для благоустройства в 2022 году.

Что касается новой школы, то сейчас администрацией города рассматриваются два варианта. Либо это будет новое здание на месте Гуманитарного лицея, либо большой пристрой к этому учебному заведению, сообщил Олег Бекмеметьев.