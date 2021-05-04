Цель мероприятия — подготовить молодых специалистов к работе в IT-сфере.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт «Ночь карьеры в ИТ». Из-за коронавируса мероприятие состоится в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи Удмуртской Республики.

Встреча состоится 13 и 14 мая с 16:00 до 22:00. Цель мероприятия — подготовить молодых специалистов к работе в IT-сфере. Представители передовых IT-компаний России расскажут о своей деятельности, о том, какие специальности сейчас востребованы, а также о возможности трудоустройства.

Также участие примут ведущие вузы, учреждения СПО и центры образования Удмуртии: ИжГТУ, УдГУ, Глазовский пединститут, ИПЭК и другие.

Слушатели смогут пройти экспресс-собеседование в интересующей их компании. Это поможет оценить свои силы и уровень компетенции, понять, какие знания и умения нужно наверстать для работы в определённой организации.

По словам министра информатизации и связи Удмуртии Тимура Меджитова, существует мнение, что в IT-сфере нужны только технические специалисты вроде программистов или разработчиков. На деле же отрасль намного больше — и туда требуются юристы, менеджеры, дизайнеры, аналитики и многие другие.

Так как мероприятие проходит онлайн, организаторы ожидают, что участников будет больше — около 1 тыс. человек.

Отмечается, что «Ночь карьеры в ИТ» проходит уже в седьмой раз. За всё время через неё прошли около 1 800 студентов, значительная часть которых теперь работает в IT.

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