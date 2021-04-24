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Жителей Удмуртии 24 апреля ждут на «Библионочь»

12:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
Жителей Удмуртии 24 апреля ждут на «Библионочь»
12:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
1675
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Библионочь\n#библиотека
Фото: pixabay.com
1675
0

Всероссийская акция будет посвящена космосу.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии 24 апреля ждут на всероссийской акции «Библионочь-2021». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Темой этого года станет «Книга – путь к звездам». Акцию посвятят 60-летию полета человека в космос и науке. «Библионочь» пройдет на 30 площадках. 
Так, в Национальной библиотеке в 15:00 состоятся коммуникативные бои «Гагарин vs Титов» в рамках встречи Клуба для незрячей молодежи «RE-Актив» и квест «Ижевск космический». Также желающие смогут пройти подготовку в «КосмоЛицее» и поучаствовать в космических играх.
Республиканская библиотека для детей и юношества приглашает на конкурсы, песни под гитару, мастер-классы «Космическая фантазия» в техниках «Аквагрим», «Декупаж», «Михенди: рисунки хной». На «Библиосумерки» ждут с 15:00 до 21:00. 
В библиотеке Николая Некрасова в Ижевске в 18:00 стартует интеллектуальная игра «Сделай ставку», а в 20:30 начнется женский Stand-up «Ты просто космос». 
Площадки «Библионочи» откроют и в районах Удмуртии - в Можге презентуют книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Пичи Принц» на удмуртском языке. В увинской библиотеке откроют сразу 13 точек - мастер-классы по космическому макияжу, межгалактические импровизации и другое. В Кезской библиотеке также пройдет интеллекутальная игра «Библиокосмос», в Камбарской детской библиотеке в онлайн-формате организуют онлайн-квиз «Что мы знаем о космосе?». 
12:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
1675
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Библионочь\n#библиотека