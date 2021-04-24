Жителей Удмуртии 24 апреля ждут на «Библионочь»

Всероссийская акция будет посвящена космосу.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии 24 апреля ждут на всероссийской акции «Библионочь-2021». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Темой этого года станет «Книга – путь к звездам». Акцию посвятят 60-летию полета человека в космос и науке. «Библионочь» пройдет на 30 площадках.

Так, в Национальной библиотеке в 15:00 состоятся коммуникативные бои «Гагарин vs Титов» в рамках встречи Клуба для незрячей молодежи «RE-Актив» и квест «Ижевск космический». Также желающие смогут пройти подготовку в «КосмоЛицее» и поучаствовать в космических играх.

Республиканская библиотека для детей и юношества приглашает на конкурсы, песни под гитару, мастер-классы «Космическая фантазия» в техниках «Аквагрим», «Декупаж», «Михенди: рисунки хной». На «Библиосумерки» ждут с 15:00 до 21:00.

В библиотеке Николая Некрасова в Ижевске в 18:00 стартует интеллектуальная игра «Сделай ставку», а в 20:30 начнется женский Stand-up «Ты просто космос».