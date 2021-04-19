Финал городского конкурса «Крылья науки» пройдет 20 апреля

Итоги народного голосования уже известны.

Ижевск. Удмуртия. Победителей городского конкурса «Крылья науки» наградят в Ижевске. Полтора месяца юные исследователи в возрасте от 5 до 8 лет совместно с родителями разбирались как устроен этот мир. Организаторы конкурса: Управление образования администрации Ижевска и информационно-методический центр «Альтернатива».

Финал конкурса состоится во вторник, 20 апреля, в актовом зале ИМЦ «Альтернатива, по адресу: Петрова, 30а. Организаторы ждут всех финалистов и призеров. Имена авторов-финалистов можно найти здесь.

Исход народного голосования известен. Голоса распределились следующим образом:

5 место, 948 голосов - Алиса Иконникова;

4 место, 1017 голосов - Дмитрий Пресняков;

3 место, 1112 голосов - Павел Широбоков;

2 место, 1649 голосов - Амир Губайдуллин;

1 место, 2038 голосов - Катерина Трусова.

Как распределились места участников после оценочной работы жюри, станет известно в финале. Начало мероприятия в 10:00.

Организаторы конкурса: Управление образования администрации Ижевска, ИМЦ «Альтернатива» при поддержке ИА «Сусанин». Сроки проведения конкурса с 15 февраля по 20 апреля 2021 года.

Партнер «Крыльев науки» - специализированный застройщик «Строим вместе» - представляет 17-этажный ЖК «Легенда», расположенный в ижевском микрорайоне А-10 «Аэропорт».

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