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Итоговые школьные экзамены в Удмуртии сдадут более 23 тысяч выпускников

09:40, 14 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Итоговые школьные экзамены в Удмуртии сдадут более 23 тысяч выпускников
09:40, 14 апреля, 2021
Андрей Бирюков
687
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#Удмуртия\n#образование\n#школа
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
687
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Допуском к аттестации для 11-классников будет считаться сдача сочинения.

Ижевск. Удмуртия. Итоговые школьные экзамены в Удмуртии в 2021 году сдадут более 16 тыс. девятиклассников и 7 тыс. одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

В ведомстве также напомнили порядок сдачи экзаменов. Так, ученики девятых классов могут сдать два обязательных экзамена — русский и математику. Они предположительно пройдут 24-28 мая. Вместо предметов по выбору в школах проведут контрольные работы по одному из выбранных учеником предметов. Писать их школьникам предстоит в своих учреждениях.  

Для выпускников 11 классов также упростили сдачу экзаменов. Так, если ученик не собирается после школы идти в вуз, то он может написать только два обязательных предмета. Предполагается, что экзамены пройдут с 31 мая по 2 июля в основной период и с 12 по 17 июля в дополнительный. 

Ученики 11 классов считаются допущенными к экзаменам, если они написали итоговое сочинение в своих школах. Эти работы начнутся уже 15 апреля. Если ученик не получит зачёт по сочинению, он сможет написать его в дополнительные даты — 5 и 19 мая. 

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова отметила, что практически во всех 116 аудиториях для сдачи экзаменов будет видеонаблюдение. Также будут установлены и арочные металлодетекторы. 

Кроме того, с этого года экзамен по информатике будет проводиться только в компьютерной форме. Для этих целей в августе 2020 года министерство закупило 1250 станций КЕГЭ. Для сдачи такого экзамена в Удмуртии определено 29 пунктов.

09:40, 14 апреля, 2021
Андрей Бирюков
687
0
#Удмуртия\n#образование\n#школа