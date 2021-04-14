Итоговые школьные экзамены в Удмуртии сдадут более 23 тысяч выпускников

Допуском к аттестации для 11-классников будет считаться сдача сочинения.

Ижевск. Удмуртия. Итоговые школьные экзамены в Удмуртии в 2021 году сдадут более 16 тыс. девятиклассников и 7 тыс. одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

В ведомстве также напомнили порядок сдачи экзаменов. Так, ученики девятых классов могут сдать два обязательных экзамена — русский и математику. Они предположительно пройдут 24-28 мая. Вместо предметов по выбору в школах проведут контрольные работы по одному из выбранных учеником предметов. Писать их школьникам предстоит в своих учреждениях.

Для выпускников 11 классов также упростили сдачу экзаменов. Так, если ученик не собирается после школы идти в вуз, то он может написать только два обязательных предмета. Предполагается, что экзамены пройдут с 31 мая по 2 июля в основной период и с 12 по 17 июля в дополнительный.

Ученики 11 классов считаются допущенными к экзаменам, если они написали итоговое сочинение в своих школах. Эти работы начнутся уже 15 апреля. Если ученик не получит зачёт по сочинению, он сможет написать его в дополнительные даты — 5 и 19 мая.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова отметила, что практически во всех 116 аудиториях для сдачи экзаменов будет видеонаблюдение. Также будут установлены и арочные металлодетекторы.

Кроме того, с этого года экзамен по информатике будет проводиться только в компьютерной форме. Для этих целей в августе 2020 года министерство закупило 1250 станций КЕГЭ. Для сдачи такого экзамена в Удмуртии определено 29 пунктов.