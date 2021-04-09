В Ижевске продолжается голосование за лучшие работы городского конкурса «Крылья науки»

По итогам будут определены 5 финалистов.

Ижевск. Удмуртия. На сайте информационного агентства «Сусанин» с 5 по 14 апреля проходит онлайн-голосование на лучшие исследовательские работы в городском конкурсе детских научных проектов «Крылья науки - 2021». Напомним, ранее после 2-го этапа оценки всех присланных работ в финал вышли 25 детских исследований.

Народным голосованием будут определены 5 финалистов, которые получат дополнительные подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Свой голос может отдать любой желающий независимо от экспертного мнения жюри. Прием голосов заканчивается в полночь, 14 апреля.

Организаторы конкурса: Управление образования администрации Ижевска, ИМЦ «Альтернатива» при поддержке ИА «Сусанин». Сроки проведения конкурса с 15.02.2021 по 20.04.2021 год.

Партнер конкурса – частный оператор проводного интернета в России – компания ЭР-Телеком, известная как бренд «Дом.ru».

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