Студентка Глазовского пединститута представит Удмуртию на крупнейшем конкурсе красоты среди вузов

Бороться за титул будут 65 участниц.

Глазов. Удмуртия. На конкурсе «Краса студенчества России» Удмуртию представит студентка 5 курса факультета педагогического и художественного образования Глазовского пединститута Кристина Цвижба. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

В этом году участницами конкурса красоты и таланта станут 65 студенток из 42 регионов. Ранее девушки уже прошли заочный этап, где представили портфолио и прошли тест на знание истории.

Во время очного этапа девушки пройдут литературный тест, напишут орфографический диктант, проведут самопрезентацию, примут участие в фотоконкурсе, дефиле, покажут творческий номер. В итоге отберут 12 лучших, которые и будут бороться за титул. Финал будет идти с 11 по 16 апреля. Гала-шоу состоится 15 апреля в Архангельске в театре драмы имени Михаила Ломоносова.

Проголосовать за участниц можно в официальном аккаунте «Российской студенческой весны».

Напомним, «Краса студенчества России» - это крупнейший конкурс красоты среди студенток вузов.