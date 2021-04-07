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«Тотальный диктант» в Удмуртии пройдёт на 62 площадках

11:10, 07 апреля, 2021
Андрей Бирюков
«Тотальный диктант» в Удмуртии пройдёт на 62 площадках
11:10, 07 апреля, 2021
Андрей Бирюков
222
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#тотальный диктант
Фото: vk.com/totaldict18
222
0

Из них 55 находятся в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. «Тотальный диктант» в Удмуртии пройдёт на 62 площадках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

Культурная акция начнётся 10 апреля в 15:00. Автором текста, который зачитают участникам, стал российский писатель Дмитрий Глуховский. 

Для диктанта в Удмуртии подготовлены 62 площадки, 55 из них находятся в Ижевске, по 2 в Сарапуле и Селтах, по 1 — в Можге, Киясово и Шаркане. 

Организаторы отмечают, что количество мест на площадках ограничено, поэтому участникам необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия: войти в личный кабинет, выбрать населённый пункт и площадку. 

Также «Тотальный диктант» можно написать онлайн и дома. В рамках «домашней работы» участники смогут написать текст на фирменном бланке от руки и сдать его на проверку в пункт акции. 

Напомним, в 2020 году мероприятие также должно было состояться в апреле, однако из-за коронавируса его перенесли на октябрь.

11:10, 07 апреля, 2021
Андрей Бирюков
222
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#тотальный диктант