Из них 55 находятся в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. «Тотальный диктант» в Удмуртии пройдёт на 62 площадках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Культурная акция начнётся 10 апреля в 15:00. Автором текста, который зачитают участникам, стал российский писатель Дмитрий Глуховский.

Для диктанта в Удмуртии подготовлены 62 площадки, 55 из них находятся в Ижевске, по 2 в Сарапуле и Селтах, по 1 — в Можге, Киясово и Шаркане.

Организаторы отмечают, что количество мест на площадках ограничено, поэтому участникам необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия: войти в личный кабинет, выбрать населённый пункт и площадку.

Также «Тотальный диктант» можно написать онлайн и дома. В рамках «домашней работы» участники смогут написать текст на фирменном бланке от руки и сдать его на проверку в пункт акции.

Напомним, в 2020 году мероприятие также должно было состояться в апреле, однако из-за коронавируса его перенесли на октябрь.