Дан старт голосованию за лучшие работы конкурса «Крылья науки» в Ижевске

Голосование продлится до 14 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Конкурс детских исследовательских проектов «Крылья науки» проходит в Ижевске. В нём принимают участие воспитанники почти детских садов города в возрасте 5-8 лет. Организаторы конкурса - Управление образования администрации Ижевска и информационно-методический центра «Альтернатива», при информационной поддержке ИА «Сусанин».

6 апреля стартовал следующий этап конкурса – народное голосование. По его итогам будет определена пятерка призеров, чьи работы наберут наибольшее количество голосов в каждой номинации. Прием голосов закончится 14 апреля.

Напомним, что в конкурсе работы представлены в 5 номинациях: «Техническая», «Естественно-научная», «Художественно-творческая», «Здоровьесберегающая», «Нравственно-патриотическая».

Отдать свой голос можно в специальном разделе сайта информагентства «Сусанин».

Сроки проведения конкурса: с 15 февраля по 20 апреля 2021 года.

Партнер конкурса – «Семейный доктор». Это стоматология для взрослых и детей. Современные технологии, 3D-диагностика, хирургия, инновационная стоматология, высокотехнологичная помощь, имплантология.

Телефон 30-64-03.

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