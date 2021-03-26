В Школе юных летчиков Ижевска появится пост памяти

Учреждение ждет третий этап обновления.

Ижевск. Удмуртия. Пост памяти появится в Школе юных летчиков в Ижевске. Лучшие курсанты будут нести там вахту памяти и вступать в почетный караул, сообщает пресс-служба города.

Напомним, учреждение 1930-х годов постройки нуждалось в капремонте. С 2019 года там идет реконструкция. Уже обновлен фасад, входная группа, учебные кабинеты, системы отопления, водоснабжения, вентиляции.

Для обучения пилотов закуплены симуляторы полетов, лазерный тир, организован класс управления квадрокоптерами.

В 2021 году по программе инициативного бюджетирования в Школе юных летчиков создадут веревочный парк. Если команда учреждения выиграет в конкурсе молодежных инициатив «Атмосфера», то в школе появятся творческая студия и городской кадетский медиацентр.

«Изменения видны невооруженным взглядом. Сейчас школа – это современное здание со светлыми классами, новейшими системами, мебелью. Для воспитанников открываются широкие возможности профильной подготовки», - отметил заместитель гендиректора компании «КОМОС ГРУПП» по правовым вопросам Андрей Денисов. На протяжении 20 лет предприятие поддерживает школу.

На третьем этапе учреждение ждет дозакупка оборудования, ремонт пристроя и благоустройство территории. Планируется, что это обойдется в 8 млн рублей.