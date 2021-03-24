В школах Удмуртии будут проводить единый Урок мужества

Удмуртия стала первым регионом в России, где он разработан.

Ижевск. Удмуртия. Единый Урок мужества разработали в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, его во время координационного совета по организации патриотического воспитания презентовал директор регионального Молодёжного центра Максим Файзулин.

Урок включает 9 этапов и рассчитан на учеников 5-11 классов. Школьники изучат биографии героев Удмуртии, познакомятся с работой патриотических клубов республики.

«В 2020 году мы не смогли проводить массовые мероприятия, но это дало нам возможность сделать уклон на обучение и поиск наиболее качественных решений. Совместно с Министерством образования и науки республики мы выработали модельный урок мужества. Удмуртия стала первым регионом в России, где он разработан», - прокомментировал руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов.

Добавим, накануне 75-летия Победы в Удмуртии были благоустроены и реконструированы более 1500 памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, проведено свыше 900 памятных мероприятий, в которых участвовало более 200 тысяч человек.