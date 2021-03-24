Три лицея Ижевска будут принимать учеников со всей Удмуртии

За парты в школах республики в новом учебном году сядут почти 22 тысячи первоклассников.

Ижевск. Удмуртия. В этом году в Удмуртии впервые сядут за парты 21 899 детей, для них будет сформировано 800 первых классов. Об этом рассказала журналистам первый заместитель министра образования и науки республики Ирина Крохина. Только в Ижевске школы ждут около 10 тысяч первоклассников - на 220 больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, что с 1 апреля будет проходить запись детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Для учеников из других районов прием заявлений организуют с 6 июля до момента заполнения свободных мест. Учреждения повышенного уровня, в частности, базовые школы Российской академии наук – лицеи №№ 14, 29 и 41 Ижевска – закреплены за всей республикой. Также подать заявление независимо от района Ижевска можно в лицеи №№ 24, 25, 30, 86, школы №32 и «Липовая роща».

Некоторые изменения в части записи в 1 класс претерпел и портал Госуслуг. Как рассказал министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов, добавлена возможность заранее ознакомиться с уставом школы и увидеть количество уже поданных заявлений. По его словам, за счет увеличения мощности портала, одновременно будет обеспечена подача порядка 10 тысяч заявлений.

Помимо традиционной записи на портале Госуслуг, можно прийти лично в школу, подать заявление через электронную почту или отправить его заказным письмом.

В ежедневном режиме каждая школа будет выкладывать информацию о количестве мест в классах. Родитель сможет узнать свой номер, однако, очередь может сдвигаться. Будет проведен анализ, сколько поступило заявлений от льготных категорий. Кроме того, при записи в первый класс соблюдаются интересы семьи - преимущественное право зачисления в конкретное учреждение имеют дети, у которых старшие братья и сестры уже обучаются в этой школе.

Напомним, что для родителей будущих первоклассников в Удмуртии завели чат-бот в «Телеграме». В нем собраны самые популярные вопросы и ответы на них.