В Ижевске проведут акцию «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями»

Её цель — познакомить выпускников и общественность с процедурой сдачи экзамена.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики, мероприятие проводится уже в пятый раз.

Цель акции — познакомить выпускников и общественность с процедурой сдачи экзамена, а также снизить их психологическое напряжение из-за подготовки к нему. Участие в мероприятии примет 21 родитель выпускников 11 классов, а также некоторые республиканские чиновники.

В этом году участникам предстоить сдать экзамен по русскому языку, который является обязательным для сдающих ЕГЭ. Они будут писать аналогичные экзаменационным задания, но в сокращённом виде.

Несмотря на то что экзамен будет пробный, пройдёт он по всем правилам: участники пройдут регистрацию, сдадут телефоны и личные вещи. В Минобре отмечают, что это поможет родителям понять, как устроен госэкзамен, как осуществляется контроль и соблюдаются меры эпидемиологической безопасности.

Напомним, что в этом году для школьников отменили досрочный период сдачи ЕГЭ и в принципе упростили процедуру аттестации — теперь те, кто не планирует поступать в вузы, могут сдать государственный выпускной экзамен — только обязательные предметы.