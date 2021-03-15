Заканчивается прием работ на детский исследовательский конкурс «Крылья науки-2021» в Ижевске

С 16 марта по 2 апреля конкурсные работы пройдут экспертную оценку жюри.
Ижевск. Удмуртия. Остался один день до окончания приема работ на детский исследовательский конкурс «Крылья науки-2021» в Ижевске. Заявку можно подать до 15 марта включительно. С 16 марта по 2 апреля конкурсные работы пройдут экспертную оценку жюри.
Конкурс проводится среди воспитанников детских садов в возрасте от 5 до 8 лет.
Заявка подается в электронном виде на e-mail: inf.alt@mail.ru. В будущем работы могут быть размещены в электронном информационно-методическом журнале «Дошкольник.izh», на официальном сайте информационно-методического центра «Альтернатива».
Главными критериями оценки работ являются:
1) познавательная ценность темы исследования (актуальность);
2) соответствие возрасту воспитанников;
3) наличие поставленной цели, задач проекта, выдвинутой гипотезы;
4) соответствие выводов целям, задачам и гипотезе исследования;
5) оригинальность презентации конкурсной работы;
6) умение участника давать развернутые ответы по теме конкурсной работы.
По итогам 25 лучших работ будут представлены на онлайн-голосование на сайте «Сусанин» с 5 по 14 апреля. Каждый желающий сможет сделать свой выбор независимо от экспертного мнения жюри.
Сроки проведения конкурса с 15.02.2021 г по 20.04.2021 г. Все подробности конкурса на alt.izh.one, susanin.news.
Партнер конкурса – «Семейный доктор».
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