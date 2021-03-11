Удмуртия показала лучшие результаты по качеству образования среди регионов ПФО

Второе место занял Пермский край.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия возглавила регионы ПФО в рейтинге по качеству образования. Об этом сообщает федеральная служба по надзору в сфере образования.

Для составления рейтинга был использован массив статистической информации. Выставленные оценки дают характеристику регионов по трём направлениям: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов.

Так, среди регионов ПФО на первом месте находится Удмуртская Республика (71 балл), на втором — Пермский край, на третьем — Самарская область (67,4 балла). На четвёртой строчке расположилась Пензенская область (66,3 балла), на пятой — Нижегородская область (65,1 балла), на шестой — Кировская область (62,5 балла), на седьмой — Татарстан (60,9 балла).

Наименьшее количество баллов у Саратовской (43), Оренбургской (46,9), Ульяновской (48,7) областей, республики Марий Эл (51,5), Мордовии (51,6), Чувашии (53,4), Башкирии (44,9).

Отметим, что на федеральном уровне больше всего баллов набрал Санкт-Петербург (92,1), Москва (92), Ленинградская (77,1) Калининградская (76,5) и Ярославская области (76,2). Замыкают рейтинг субъекты Северо-Кавказского федерального округа.

Для регионов, оказавшиеся внизу списка, организованы консультации и методическое сопровождение, сформированы «дорожные карты». Рейтинг будет обновляться не менее двух раз в год. Ознакомиться с ним можно по ссылке.