Как и для выпускников 11-х классов по всей России в 2021 году.

Ижевск. Удмуртия. Досрочный период ЕГЭ отменили для школьников Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики, об изменении порядка проведения ЕГЭ и ГИА в 2021 году объявили Минпросвещения России и Рособрнадзор.

«Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — говорится на сайте Рособрнадзора.

Тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Выпускникам, планирующим поступать в вузы, необходимо будет сдать ЕГЭ на «удовлетворительно» лишь по русскому языку. «Базы» по математики на ЕГЭ в 2021 году не будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдёт в конце мая, а основной период ЕГЭ — ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года. В том числе для выпускников прошлых лет. Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля.

Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменили. Аттестаты за 9 класс выдадут на основании результатов ГИА только по русскому языку и математике. Аттестация пройдёт с 24 по 28 мая 2021 года. Также в 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.

При этом для девятиклассников также проведут контрольные работы по одному учебному предмету по выбору учащихся. Причём результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным», — пояснил изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.