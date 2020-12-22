Именные стипендии получили 300 студентов вузов Удмуртии

Они являются прибавкой к основной и составят от 2 500 рублей ежемесячно.

Ижевск. Удмуртия. 300 студентов вузов Удмуртии получили именные стипендии в целях государственной поддержки получения высшего образования. Об этом сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Именная стипендия назначается студентам первого курса очной формы обучения. Она является прибавкой к основной и будет составлять от 2 500 рублей ежемесячно. Её обладателями стали студенты с отличной успеваемостью и имеющие выдающиеся научные исследования.

Именную стипендию получили 104 студента ИжГТУ им. Калашникова, 99 студентов УдГУ, 52 студента ИГМА, 22 студента ИжГСА и 23 студента Глазовского пединститута.