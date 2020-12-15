Станки, 3D-принтер и манекен: в мастерских школы №89 Ижевска появилось современное оборудование

Учреждение победило в конкурсе инициативного бюджетирования.

Ижевск. Удмуртия. Современное оборудование появилось в мастерских школы №89 Ижевска благодаря победе в конкурсе инициативного бюджетирования. Для оснащения кабинетов технологии и информатики учреждение приняло участие в проекте «Наша инициатива».

«Очень многие школы страдают от того, что оборудование учреждения не соответствует современным требованиям, предъявляемым к образованию, поэтому, учитывая заслуги наших педагогов в подготовке обучающихся по предмету «Технология», участию во всероссийской олимпиаде школьников, мы понимали, что оборудование – это основание для того, чтобы получать такие хорошие результаты и в дальнейшем. Поэтому, когда мы узнали, что существует программа «Наша инициатива», мы включились в проект», - рассказала директор школы №89 Софья Коротаева.

Сумма проекта составила 1,45 млн рублей, из которых 1 млн рублей – средства бюджета Удмуртии, 150 тыс. рублей – бюджет Ижевска, 150 тыс. рублей – средства спонсоров и еще 230 тыс. рублей – внебюджетные средства школы.

В кабинетах обновили стены, пол, электропроводку. Для девочек школа закупила швейную программируемую машинку, манекен, холодильник, кухонный гарнитур со встроенной техникой, обеденные столы со стульями.





Для занятий мальчиков установили токарный станок по металлу с набором резцов, рейсмусовый, деревообрабатывающий станки, электрический рубанок, электролобзик, фрезер, ленточно-пильный станок. Также в кабинете информатики появился 3D-принтер, ноутбуки, конструкторы.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, в этом году реализовано уже 24 проекта, еще 2 завершат к концу недели. В настоящее время обсуждается возможность получить дополнительное финансирование на воплощение идей горожан.

«Очень разнообразные предложения от ижевчан <…>. Люди приносят идеальные проекты с точки зрения победы в конкурсе, но, поскольку мы ограничены финансовым ресурсом, побеждает ограниченное количество проектов. И если их число будет расти из года в год, как мы видим сейчас, конечно, нужно будет больше финансовых средств», - отметил Бекмеметьев.

Отметим, школа №89 также стала победителем проекта «Школьный форум «Без барьеров» в конкурсе молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Старшеклассники предложили обновить в школе зону рекреации. Для встреч со спикерами были закуплены акустическая и мультимедийная аппаратура, пуфы, стеллажи. Первая такая встреча пройдет уже 17 декабря.

В 2021 году учреждение заявилось с новым проектом – информационно-библиотечным центром. В случае победы библиотеку школы оснастят современным оборудованием, программным обеспечением ИРБИС, RFID-технологиями. На эти цели планируется потратить 1,45 млн рублей.

Всего в следующем году от Ижевска заявлено больше всех проектов среди городов Удмуртии – 57.