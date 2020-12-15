Фестиваль «ПорохЪ» Глазовского пединститута стал победителем Всероссийского патриотического форума

На конкурс поступило 800 заявок.

Глазов. Удмуртия. Военно-патриотический фестиваль современной культуры «ПорохЪ» Глазовского пединститута стал победителем Всероссийского патриотического форума. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Учреждение получит грант Росмолодежи.

Всего на форум поступило 800 заявок, из которых только 600 допустили к защите. В итоге победителями выбрали 53 проекта из 35 регионов России, в том числе и «ПорохЪ» из Удмуртии.

Впервые фестиваль, посвященный Дню Победы, прошел в 2019 году. Тогда авторы проекта создали несколько интерактивных площадок: «Гирлянду памяти», фотосушку, граффити, песни и стихи о войне.

«Фестиваль современной культуры «ПОРОХЪ», который придумали и подарили городу студенты ГГПИ, совершенно новый взгляд на патриотические акции. О войне можно и нужно говорить языком молодежной культуры, граффити, фотосушек, общегородских акций», - сказал ранее глава Глазова Сергей Коновалов.

По словам ректора вуза Янины Чиговской-Назаровой, это начинание нашло отклик у студентов разного возраста, а проект объединил поколения.