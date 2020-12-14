В микрорайоне Берша в Ижевске закончили строительство трехэтажного детского сада

Учреждение рассчитано на 220 малышей.

Ижевск. Удмуртия. На улице Архитектора Берша в Ижевске завершилось строительство трехэтажного детского сада на 220 мест. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В современном здании оборудовали музыкальный и спортивный залы, большой пищеблок. Также там установили два лифта и подъемник, чтобы в учреждении было комфортно детям с ограниченными возможностями.

«Атмосфера рассчитана на развитие ребёнка: сенсорная комната, логические мозаики, возможность рисовать на стенах», - написал Бречалов.