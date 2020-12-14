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В микрорайоне Берша в Ижевске закончили строительство трехэтажного детского сада

14:30, 14 декабря, 2020
Анна Торхова
В микрорайоне Берша в Ижевске закончили строительство трехэтажного детского сада
14:30, 14 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#дети
Фото: ВКонтакте: Александр Бречалов
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Учреждение рассчитано на 220 малышей.

Ижевск. Удмуртия. На улице Архитектора Берша в Ижевске завершилось строительство трехэтажного детского сада на 220 мест. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
В современном здании оборудовали музыкальный и спортивный залы, большой пищеблок. Также там установили два лифта и подъемник, чтобы в учреждении было комфортно детям с ограниченными возможностями.
«Атмосфера рассчитана на развитие ребёнка: сенсорная комната, логические мозаики, возможность рисовать на стенах», - написал Бречалов.
Напомним, в настоящее время в микрорайоне также строится новая школа. Ее планируют сдать в мае 2021 года.
14:30, 14 декабря, 2020
Анна Торхова
175
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#дети