Как в Minecraft: бесплатный урок по 3D-моделированию пройдет в Ижевске

Преподаватели международной академии расскажут о технологиях и инструментах, необходимых для создания компьютерной модели.

Ижевск. Удмуртия. Мастер-класс для детей по 3D-моделированию персонажа игры Minecraft пройдет в Ижевске в ближайшие выходные. Преподаватели международной компьютерной академии «ШАГ» обучат ребят методам создания объектов в трехмерном пространстве.

На бесплатный практический урок приглашают детей от 7 до 14 лет, а также их родителей. Отметим, занятие будет особенно интересно тем ребятам, которые часто проводят свободное время за планшетом, ноутбуком или смартфоном.

Детей ждет увлекательный урок, на котором эксперты расскажут о 5 главных инструментах, необходимых для создания 3D-персонажей, о 7 технологиях, без которых невозможно заниматься моделированием. Педагоги дадут пошаговую инструкцию создания компьютерной модели, 5 профессиональных советов, поделятся 10 уникальными примерами 3D-персонажей. После теории ребята начнут применять на практике полученные знания под присмотром опытных преподавателей.

Мастер-класс поможет узнать склонности ребенка к IT-сфере и лучше понять его интересы. Уже дома дети смогут самостоятельно, без помощи наставников, развивать навык создания компьютерной модели, отказавшись от бесцельного времяпрепровождения с планшетом. Ребята узнают, что компьютер – не только место для игр и развлечений, но и кладезь знаний, инструмент для творчества и саморазвития.

Занятие будет полезным и взрослым. Пока дети осваивают моделирование, родителей ждет презентация, которая поможет понять страсть ребенка к компьютерам и осознать уникальность современных детей, научит извлекать максимум пользы из времени, когда ребенок сидит за компьютером. Кроме того, родителям покажут детскую образовательную программу, признанную лучшей в мире на саммите ООН.

Когда? 28 ноября в 13:00.

Где? Улица Максима Горького, 79 (центральный вход БЦ «Сайгас»).

Количество мест ограничено. Вход строго по регистрации. Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8 (3412) 310-270 или онлайн.