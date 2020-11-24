Тракторный вальс исполнили студенты колледжа в Уве

На площадке кружились 4 машины.

Ува. Удмуртия. Студенты увинского профессионального колледжа исполнили вальс на тракторах. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила министр образования Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Студенты на четырех тракторах выступили во время торжественного открытия новых мастерских: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия», «Ветеринария». На их создание было направлено более 50 млн рублей, из которых 44 млн рублей поступило из федерального бюджета.



«Новое оборудование в мастерских - это то, с чем уже сейчас работают передовые хозяйства. Благодаря новой технике студенты смогут сразу после выпуска приступить к работе и станут самыми востребованными специалистами», - написала Болотникова.

Отметим, новые мастерские также появились в Сарапульском педагогическом колледже и Можгинском агропромышленном колледже.