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Тракторный вальс исполнили студенты колледжа в Уве

09:30, 24 ноября, 2020
Анна Торхова
Тракторный вальс исполнили студенты колледжа в Уве
09:30, 24 ноября, 2020
Анна Торхова
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#Ува\n#Удмуртия\n#студенты\n#колледж
Фото: ВКонтакте: Светлана Болотникова
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На площадке кружились 4 машины.

Ува. Удмуртия. Студенты увинского профессионального колледжа исполнили вальс на тракторах. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила министр образования Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Студенты на четырех тракторах выступили во время торжественного открытия новых мастерских: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия», «Ветеринария». На их создание было направлено более 50 млн рублей, из которых 44 млн рублей поступило из федерального бюджета.

«Новое оборудование в мастерских - это то, с чем уже сейчас работают передовые хозяйства. Благодаря новой технике студенты смогут сразу после выпуска приступить к работе и станут самыми востребованными специалистами», - написала Болотникова.

Отметим, новые мастерские также появились в Сарапульском педагогическом колледже и Можгинском агропромышленном колледже.

09:30, 24 ноября, 2020
Анна Торхова
2
0
#Ува\n#Удмуртия\n#студенты\n#колледж