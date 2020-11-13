Жителям Удмуртии напомнили о предстоящем экодиктанте

Тест включает в себя 25 вопросов.



Ижевск. Удмуртия. Всероссийский экологический диктант смогут написать жители Удмуртии 15 и 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



Напомним, что мероприятие приурочено к всемирному дню вторичной переработки отходов. Его отмечают 15 ноября.

Экодиктант пройдет на сайте экодиктант.рус. Для участия нужно зарегистрироваться на портале и завести там личный кабинет. Диктант продлится 45 минут.

Тест включает в себя 25 вопросов, на каждый есть вариантов ответов – от 4 до 7. Все пишущие будут разделены на четыре категории, для которых предусмотрены вопросы разного уровня сложности.

Результаты диктанта можно будет узнать после 23 ноября в личном кабинете. Участники получат диплом или сертификат.