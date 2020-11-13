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14 детских садов планируют построить в Удмуртии в 2021 году

16:10, 13 ноября, 2020
Дарья Саушина
14 детских садов планируют построить в Удмуртии в 2021 году
16:10, 13 ноября, 2020
Дарья Саушина
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#строительство\n#Удмуртия\n#детские сады
Фото: пресс-служба главы Удмуртии
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За три года в Удмуртии построили 33 яслей и детских сада.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году в Удмуртии планируется построить 14 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В 2018 году в рамках нацпроекта «Демография» в регионе сдали 15 дошкольных учреждений на 1200 мест, в 2019 году – 12 на 930 мест. В этом году строятся 6 детских садов в Сарапуле, Ижевске, Вавоже, Воткинске, Мишкино Шарканского района и Алнашах на 760 мест.

На следующий год запланировано строительство 14 детсадов на 1380 мест. Уже начались работы в Дебёсах, Кезу, Кизнере и Ижевске. С учетом того, что еще 1 здание выкуплено у застройщика, всего до 2021 года в Удмуртии будет открыто 48 яслей и детских садов.   

16:10, 13 ноября, 2020
Дарья Саушина
1
0
#строительство\n#Удмуртия\n#детские сады