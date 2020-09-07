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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил качество школьного питания в лингвистическом лицее №22

15:00, 07 сентября, 2020
Анна Торхова
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил качество школьного питания в лингвистическом лицее №22
15:00, 07 сентября, 2020
Анна Торхова
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#питание\n#Олег Бекмеметьев
Фото: ИА "Сусанин"
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В понедельник мэр города позавтракал вместе с ребятами.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев 7 сентября проверил качество питания в лингвистическом лицее №22 Ижевска. В 09:00 мэр пришел к первоклассникам на завтрак.

Напомним, с 1 сентября 2020 года все ученики начальной школы России получают бесплатное питание, которое обязательно включает в себя горячее блюдо и напиток. В Ижевске это около 35 тыс. ребят, а в целом по Удмуртии - более 87 тыс. детей.

«Каша гречневая по нормативу 150 грамм, тефтели 60 грамм. Каши мне показалось много, но норматив есть норматив <…>. В целом мне все понравилось. У детишек спросил, всегда ли вас так вкусно кормят, одна девочка честно ответила: «Нет, не всегда, иногда бывает очень вкусно, а иногда просто вкусно», - рассказал Олег Бекмеметьев.

По словам мэра, контроль за рационом питания, качеством, соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, ведет республиканская рабочая группа. В день специалисты успевают проверить по несколько школ.

В лицее №22 бесплатное питание сегодня получают 450 школьников. «Разработано несколько комплексов по 60 рублей для 1-4 классов, причем меню составлено таким образом, что для 1 и 2 смены разные блюда  и готовятся они отдельно на каждую смену утром и днем», - отметил директор лингвистического лицея №22 Александр Орлов.

Перед входом в столовую классный руководитель следит за тем, чтобы каждый ученик вымыл и высушил руки. Во избежание появления и распространения инфекций, все классы в столовой закреплены за разными рядами, между которыми соблюдается расстояние. В центре стоит рециркулятор, рассчитанный на всю площадь помещения. Работает он 24 часа в сутки. Весь персонал столовой обязательно носит маски и перчатки.

Отметим, что разделение потоков начинается уже со входа в школу. В учреждении организовали 4 отдельных входа, на каждом из которых дежурят педагоги. Они проверяют температуру учеников и обрабатывают ребятам руки дезинфицирующим средством. После каждый ученик поднимается на уроки, за каждым классом закреплен свой кабинет.

Напомним, ранее глава города рассказал об основных правилах нового режима обучения в школах. 

15:00, 07 сентября, 2020
Анна Торхова
177
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#питание\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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