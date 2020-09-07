Авторы трех лучших работ получат памятные призы.

Ижевск. Удмуртия. Школьники из Удмуртии смогут принять участие во всероссийской акции «Перемена с книгой». Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, она пройдет с 8 по 30 сентября.

Организаторы призывают детей рассказать о своих любимых книгах. Для этого нужно сделать снимок с понравившимся произведением на школьной перемене и опубликовать снимок в соцсетях «Вконтакте» или «Инстаграм» с хештегами: #переменаскнигой, #читаемкнижки, #минпросвещениярф, а также отправить его в определенный раздел специального сайта.

«Под фото нужно рассказать, почему вы выбрали для чтения на перемене именно эту книгу», – говорится в сообщении.

Авторы трех лучших работ получат памятные призы.

Принять участие в акции могут ученики российских школ и школ на территориях посольств Российской Федерации в других странах. Аккаунты в соцсетях должны быть открытыми. Кроме того, участникам необходимо подписаться на официальные аккаунты министерства просвещения России в аналогичных социальных сетях.