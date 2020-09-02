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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал на праздничных линейках в школах «Большого ремонта»

10:45, 02 сентября, 2020
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал на праздничных линейках в школах «Большого ремонта»
10:45, 02 сентября, 2020
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#образование\n#Ижевск\n#праздники\n#ремонт\n#Олег Бекмеметьев
Фото: izh.ru
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За два года в рамках проекта «Большой ремонт» кровлю отремонтировали в 34 школах, в 24 образовательных учреждениях заменили окна.

Ижевск. Удмуртия. 1 сентября первые звонки прозвучали в 83 муниципальных школах Ижевска. В новом учебном году они примут более 77,5 тыс. учеников, из них порядка 9,6 тыс. первоклассников.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал на праздничных линейках в школах «Большого ремонта» и поздравил ребят с Днем знаний.

При подготовке к новому учебному году в рамках «Большого ремонта» в школе №28 заменили окна и отремонтировали мягкую кровлю. Порог обновленной школы перешагнули 96 первоклассников – 4 первых класса.

«Школа №28 - одно из старейших учебных заведений нашего города, наша гордость. Об этом говорят и успехи прошлого года - из 30 выпускников 4 одиннадцатиклассника закончили школу с золотыми и 2 с серебряными медалями. Школа имеет разные направления: робототехнические, кадетские классы, ИЗО-классы, классы юстиции, футбольные классы. Уверен, что каждый ученик находит здесь применение своим талантам», - отметил Олег Бекмеметьев.

Большой ремонт завершен и в школе №85. За парты в этом году здесь сели 1 190 учеников, 5 первых классов. В 2019 году в школе завершился капитальный ремонт кровли, а к новому учебному году заменили оконные блоки.

Школа № 8 открыла в этом году двери для 948 учеников. К новому учебному году в рамках проекта «Большой ремонт» в школе было заменено 205 окон, проведен ремонт кровли на 1 250 кв. м.

Приветствуя старшеклассников на праздничной линейке, Олег Бекмеметьев в первую очередь обратился к одиннадцатиклассникам: «Сегодня вы стоите на пороге принятия решения о своем будущем. Многие уже определились в векторе своего движения, блестящих вам побед на пути к целям. И всем желаю за этот год достичь хороших итоговых результатов».

Напомним, что всего за два года в рамках проекта «Большой ремонт» ремонт кровли проведен в 34 школах, в 24 образовательных учреждениях проведена замена оконных блоков.

10:45, 02 сентября, 2020
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#образование\n#Ижевск\n#праздники\n#ремонт\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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