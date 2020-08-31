Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил готовность школы №64 к учебному году

Подрядчик должен завершить ремонт кровли.

Ижевск. Удмуртия. К началу учебного года школа №64 Ижевска получит обновленную кровлю. Образовательное учреждение во время традиционного обхода в рамках проекта «Пешком по Ижевску» посетил мэр города Олег Бекмеметьев.

К работам по замене кровли по программе «Большой ремонт» подрядчик приступил в первой декаде июля. К 1 сентября монтаж новой крыши будет полностью завершен.

Дополнительно к новому учебному году в школе проведен частичный ремонт системы отопления, приобретены компьютеры и конструктор «ЛЕГО EV-3».

Кроме этого, на встрече поднимался вопрос по теплотрассе, которая проходит над землей по территории учреждения. Частично сеть коммуникаций была перенесена под землю, но часть труб у стадиона осталась снаружи. Олег Бекмеметьев поручил директору школы и руководителю «Удмуртских коммунальных систем» проработать данный вопрос и найти пути решения.

Представитель Олимпийского Совета Удмуртской Республики Денис Назаров обратил внимание на школьный стадион, который требует обновления. «Школа - центр притяжения жителей Восточного поселка. Территория пользуется спросом и благоустройство стадиона очень востребовано. И школьники, и взрослые хотят заниматься спортом на современной площадке», - отметил он.

В помощь по решению проблемы глава Ижевска предложил принять участие в конкурсе «Инициативное бюджетирование». Прием заявок от жителей по обустройству пространств в 2021 стартует осенью. На реализацию проектов можно получить 1 млн рублей из регионального бюджета. Напомним, в этом году в Ижевске реализуется 28 проектов инициативного бюджетирования.