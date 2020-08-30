Пять проектов из Удмуртии получили гранты на форуме «iВолга»

Общая сумма полученных средств составила более 1,6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Участники молодёжного форума ПФО «iВолга» из Удмуртии получили гранты на реализацию своих проектов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Общая сумма грантов — 1,6 млн рублей. Деньги получили пять участников:

Лебедева Алена — проект «С.О.В.А. — семейный отряд волонтерской активности» получил 272 тыс. рублей;

Суслов Герман — проект «Зимний фестиваль актуальной литературы» получил 315 тыс. рублей;

Дудырева Яна — проект «ЛОГОбот» получил 391 тыс. рублей;

Ерастов Александр — проект «Сигаево семейное» получил 387,5 тыс. рублей;

Собина Мария — проект «Отдыхаем всем селом» получил 248,6 тыс. рублей.

Всего в этом году грантовую поддержку получили 97 проектов на общую сумму более 46,9 млн рублей. Сам форум прошёл в онлайн-формате. В нём приняли участие 3607 спикеров и более 65 тыс. зрителей из 82 регионов России. Количество просмотров образовательного контента превысило 600 000.

«Мы не ошиблись, принимая решение о проведении Форума в дистанционном формате в непростых условиях пандемии, потому что он действительно состоялся. Я старался лично следить за всем, что тут происходит, видел вашу активность. Уверен, что все, кто хотел получить новые полезные навыки, дополнительные стимулы и ориентиры, сделали это», — сказал полпред президента страны в ПФО Игорь Комаров.

В этом году участников оценивали с помощью новой системы рейтинга, который формировался по двум категориям: индивидуальный и региональный. Баллы начислялись за прохождение всех этапов образовательной программы: за посещаемость, тесты, внимательность, активность, за участие в событиях или победу в конкурсах.