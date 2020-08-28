Интерактивная карта с кружками и секциями для «особых» детей появилась в Ижевске

Карту разработал благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Добро».

Ижевск. Удмуртия. Интерактивная карта с кружками и секциями для детей с особыми образовательными потребностями появилась в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Карту разработал благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Добро». В ней собрана вся информация о занятиях: место их проведения, телефон для связи. Можно выбрать занятия по интересам ребенка, а также указать, платные или бесплатные кружки интересуют родителя.

«Дети с особыми образовательными потребностями не могут работать в группе и классе, им нужна индивидуальная работа с педагогом, у которого есть коррекционное педагогическое образование. В Ижевске таких специалистов мало. И информацию о них тоже было сложно найти», – рассказала заместитель председателя Общественной палаты Удмуртии Александра Семенова.