Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил заслуги учителей

В столице Удмуртии стартовали мероприятия августовской педагогической конференции.

Ижевск. Удмуртия. Августовская конференция учителей в Ижевске открылась пленарным заседанием в понедельник, 24 августа. В режиме видеоконференции в мероприятии приняли более 1 000 педагогов.

Глава города Олег Бекмеметьев отметил, что ключевой фигурой сегодня в образовательном процессе остаётся учитель.

«Когда мы говорим о системе образования в Ижевске, безусловно, мы говорим об учителях. Те заслуги, которыми мы гордимся, — результаты их безупречного, очень сложного труда. Новые вызовы привносит жизнь. И то, как достойно и профессионально учителя на них отвечают, — вызывает уважение», — приветствовал педагогов глава города.

Начальник управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова признала, что предыдущий учебный год стал переломным для всей системы образования России: активная реализация нацпроектов, достижения показателей целевых модулей, внедрение новых сетевых форм образовательного процесса, резкий переход на дистанционное обучение.

Тем не менее, в Ижевске 1 сентября откроет свои двери школа № 20, построенная по нацпроекту «Образование», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Продолжается строительство школ на улице Берша и в микрорайоне А-10. В рамках нацпроекта «Демография» завершается строительство детских садов в микрорайоне «Сельхозвыставка» и на улице Берша.

1 сентября 2020 года вводится 795 новых мест для первоклассников Ижевска путём перепрофилирования существующих помещений. В рамках реализации госпрограммы «Доступная среда» созданы спецусловия в 103 образовательных организациях для обеспечения равных стартовых возможностей для детей-инвалидов.

В наступающем учебном году ижевская система образования ставит перед собой новые задачи: создание цифровой среды на фоне очной системы обучения, повышение качества образования, совершенствование воспитательной работы, развитие потенциала детей даже в условиях внешних ограничений.

Директор школы № 16 Жанна Таранникова выразила уверенность, что современное образование может существовать в разных форматах: очное, дистанционное, сетевое, семейное. В этой ситуации важно уметь быстро переключаться, а педагогам и родителям привить своим детям навыки самоорганизации, самоопределения — особенно старшеклассниками, перед которыми всегда остро встаёт вопрос выбора профессии. Цифровые технологии позволяют более гибко подходить к организации образовательного процесса, появляется время и возможности для дополнительных занятий, например, в художественном творчестве, спорте и так далее.



