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В Ижевске проверили готовность лицея №24 и детсада №242 к учебному году

16:35, 18 августа, 2020
В Ижевске проверили готовность лицея №24 и детсада №242 к учебному году
16:35, 18 августа, 2020
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#детские сады
Фото: ИА «Сусанин»
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Работы по замене кровель идут по графику.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска и общественники проверили готовность «ИТ-лицея №24» и детского сада №242 к учебному году. До 28 августа на объектах должны завершить замену кровель в рамках программы «Большой ремонт».

В гимназии №24 работы стартовали в начале июля, их стоимость составила 5,9 млн рублей. В детском саду №242 работы завершены на 90%, подрядчик планирует сдать объект к концу текущей недели.

На двух корпусах, 1950-х и 1970-х годов постройки, полностью обновляют крыши, которые со временем стали протекать и доставлять неудобства. На скатной крыше подрядчик уложил современные материалы, минераловатный утеплитель, заменил кровлю на оцинкованную. На мягкой кровле полностью убран старый «пирог» и уложен новый. В целом работы обойдутся в 3,6 млн рублей.

«Сегодняшним объездом мы остались довольны, работы идут в срок. На этих объектах мы видим, что есть заинтересованность подрядчиков. Особо хочется отметить вовлеченность директоров, администраций учреждений в процесс. Эти два объекта показывают: если есть заинтересованность руководства, родительского сообщества, то работы ведутся на более высоком уровне», - отметил председатель Комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды Общественной палаты Ижевска Алексей Ткаченко.

Напомним, программа «Большой ремонт» рассчитана на 2019-2020 года. По поручению Главы Ижевска Олега Бекмеметьева за два года в городе должны быть отремонтированы 100 соцобъектов. Особое внимание уделяется замене кровель и оконных блоков. Средства на реализацию программы выделены от продажи имущественного комплекса Ижевских электрических сетей. 

«Ранее ничего подобного в Ижевске не происходило. Школы и детсады нуждались в ремонтах. Всего в проекте «Большой ремонт» участвует 101 объект. В прошлом году отремонтировали 32 детсада, в 7 школах заменили кровли», - рассказал замглавы Администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

В настоящее время работы по обновлению кровли ведутся в 19 школах, которые также сдадут к началу учебного года. Новые окна планируется поставить в 62 учреждениях. В 38 детсадах и 16 школах работы по замене оконных конструкций уже закончились.

16:35, 18 августа, 2020
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#детские сады

 

 

 


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