Финалистами чемпионата WorldSkills Russia 2020 стали четыре студента из Удмуртии

Завершающий этап пройдёт с 6 по 21 сентября 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Четыре студента из Удмуртии вышли в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

В команду по направлению «Электромонтаж» попал выпускник Ижевского промышленно-экономического колледжа (ИПЭК) Дмитрий Бабушкин. По компетенции «Веб-дизайн и разработка» будет соревноваться ещё один студент ИПЭК Максим Соковнин.

В дисциплине «Предпринимательство» испытают свои силы студенты Высшего юридического колледжа Никита Михайлов и Артём Пивоваров.

Финал WorldSkills Russia 2020 пройдёт в дистанционно-очном формате с 6 по 21 сентября 2020 года.