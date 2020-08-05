В Удмуртии пройдёт детский онлайн-лагерь по изучению медиасреды

В смене примут участие ребята 11-16 лет.

Ижевск. Удмуртия. Национальная библиотека запускает онлайн-лагерь «Медиаритм», где дети познакомятся с трендами развития медиасреды. Об этом сообщается в сообществе лагеря в «ВКонтакте».

Смена для ребят 11-16 лет стартует с 10 августа и продлится 12 дней. Дети будут учиться писать качественные тексты, снимать фото и видео.

«Каждый день участников смены ждут обучающие мастер-классы, лекции от приглашенных экспертов, а также развлекательные мероприятия: тренировки для поддержания физической формы, видеоуроки для развития творческих способностей, онлайн-концерты и многое другое», — сообщают организаторы.

Участие в лагере бесплатное. Записаться можно по ссылке.