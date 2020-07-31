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Минобразования Удмуртии готово закупить ноутбуки почти на 45 млн рублей

08:30, 31 июля, 2020
Анна Торхова
Минобразования Удмуртии готово закупить ноутбуки почти на 45 млн рублей
08:30, 31 июля, 2020
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#госзакупки
Фото: pixabay.com
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Контракт включает 837 ноутбуков.

Ижевск. Удмуртия. Минобразования Удмуртии готовится закупить ноутбуки на сумму 44,9 млн рублей. Это максимальная цена контракта, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

В рамках нацпроекта «Образование» 216 ноутбуков планируется закупить за 64 тыс. рублей, еще 622 - почти за 50 тыс. рублей.

Диагональ экрана должна быть не менее 14 дюймов, разрешение Full HD, объем оперативной памяти – от 8 гб, сенсор, программное обеспечение не ниже 10 Pro 64-бит Microsoft Windows.

Подача заявок уже стартовала и закончится 7 августа.  

08:30, 31 июля, 2020
Анна Торхова
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#госзакупки

 

 

 


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