Минобразования Удмуртии готово закупить ноутбуки почти на 45 млн рублей

Контракт включает 837 ноутбуков.

Ижевск. Удмуртия. Минобразования Удмуртии готовится закупить ноутбуки на сумму 44,9 млн рублей. Это максимальная цена контракта, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

В рамках нацпроекта «Образование» 216 ноутбуков планируется закупить за 64 тыс. рублей, еще 622 - почти за 50 тыс. рублей.

Диагональ экрана должна быть не менее 14 дюймов, разрешение Full HD, объем оперативной памяти – от 8 гб, сенсор, программное обеспечение не ниже 10 Pro 64-бит Microsoft Windows.

Подача заявок уже стартовала и закончится 7 августа.