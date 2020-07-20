Ранее они появились в Ижевске и двух районах республики.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в новом учебном году откроют еще 28 агроклассов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.



С октября 2019 года в регионе профильные занятия посещал 101 ученик, тогда 4 агрокласса появились в Ижевске, Сарапульском и Завьяловском районах Удмуртии. В предстоящем учебном году к ним присоединятся Алнашский, Балезинский, Воткинский, Глазовский, Игринский, Кизнерский, Киясовский, Малопургинский, Сюмсинский, Увинский, Шарканский, Юкаменский, и Якшур-Бодьинский районы.



Занятия стартуют 15-21 сентября с летней профильной смены в лагере «Лесная страна». Там школьники, в том числе, создадут проект своего сельхозпредприятия.



Отметим, что образовательный проект «Агрокласс» направлен на подготовку будущих кадров. На занятиях ученики изучают биотехнологии, ветеринарию, тепличное производство и другие азы сельского хозяйства.





