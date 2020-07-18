Ижевская школа № 16 стала лауреатом российского конкурса «Лучшие 1000 школ»

Жюри оценивало уровень учебной подготовки детей.

Ижевск. Удмуртия. Подведены итоги II Всероссийского ежегодного смотра-конкурса образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2020», который проводится порталом 1000школ.рф совместно с Центром поддержки молодежных инициатив и информационных технологий XXI века.

Конкурс проходил с февраля по март 2020 года. На электронном выставочном стенде образовательные учреждения из разных регионов страны показывали свою работу в разных направлениях.

Жанна Таранникова, директор школы № 16 рассказывает, что конкурс предполагал многогранную оценку учебных учреждений. В первую очередь это уровень учебной подготовки детей, который оценивался по результатам участия в олимпиадах, уровню баллов ЕГЭ. Также внимание было сосредоточено на техническом оснащении школы, участии в различных мероприятиях - творческих, спортивных и научных. Особое внимание конкурсного жюри было сосредоточено на патриотическом воспитании школьников.

«В нашей школе сложилась комплексная система патриотического воспитания детей, которая включает различные направления работы», - комментирует Жанна Владимировна.

Так, по итогам конкурса жюри определило 1000 лучших школ, гимназий, лицеев России с наиболее активными и творчески работающими коллективами.

Помимо школы № 16 лауреатами-победителями в номинации «1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования (школ, гимназий, лицеев, колледжей)» стали еще 2 школы Ижевска: № 28, № 52.

«Я сторонник непрерывного развития коллектива и наших детей. Детей мы стимулируем на участие в олимпиадах и конкурсах федерального значения. Мы гордимся их результатами. Учителя регулярно повышают свою квалификацию. Порой выезжают всем коллективом на учебу – это способствует не только профессиональному развитию, но и благотворно влияет на микроклимат в коллективе», - делится Жанна Таранникова. - Диплом займет свое почетное место в нашей школе. В следующем году будем обязательно участвовать снова – надеемся выиграть грант.