В настоящее время в помещении идут отделочные работы.

Ижевск. Удмуртия. Центр цифрового образования для детей «IT-Куб» откроется в Ижевске до конца года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

На сегодняшний день в центре идут отделочные работы стен, установка конструкций, разделяющих куб на зоны, а также работы по установке освещения.

«IТ-Куб» в Ижевске – это помещение в 600 «квадратов», в котором расположатся лекторий, коворкинг и технические помещения. Занятия будут проводиться для детей от 5 лет. Помимо изучения информационных технологий, ребята смогут создавать программные проекты и инженерно-технические разработки, проводить научные исследования.

«Таким образом, обучающиеся получат комплексную предпрофессиональную подготовку по данному направлению, что позволит им, возможно, определиться с будущей профессией, связанной с ИТ-сферой», – отмечается в сообщении образовательного ведомства.

«IТ-Куб» будет работать по 6 направлениям – «Программирование на Python», «Программирование на Java», «Мобильная разработка», «Системное администрирование», «Цифровая гигиена и работа с большими данными», «Базовые навыки программирования на C-подобных языках».

В 2021 году подобные центры откроются в Глазове, Сарапуле и Воткинске.

Напомним, ранее сообщалось, что IT-компаниям Удмуртии не хватает специалистов. Причиной этому стал отток из республики выпускников школ. В 2019 году оборот IT-компаний Удмуртии вырос на 8,7% и составил 16,9 млрд рублей. На конец прошлого года в регионе работало более 800 компаний информатизации и связи.